Yasağa uymayarak sokağa çıkan 12 gence 38 bin lira ceza - Son Dakika

Yasağa uymayarak sokağa çıkan 12 gence 38 bin lira ceza

Karabük'te, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Karabük'te, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada, Kayabaşı Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta kalabalık genç bir gruba denk geldi. 12 kişilik grubun yapılan kimlik kontrolünde 20 yaş altında olduğu belirlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan 12 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 38 bin 160 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım