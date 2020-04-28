Yasağa uymayarak sokağa çıkan 12 gence 38 bin lira ceza - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan 12 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 38 bin 160 lira para cezası kesildi.

12 kişilik grubun yapılan kimlik kontrolünde 20 yaş altında olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada, Kayabaşı Mahallesi Cami Çıkmazı Sokak'ta kalabalık genç bir gruba denk geldi.

KARABÜK - Karabük 'te, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 kişiye 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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