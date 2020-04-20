Yasağa uymayıp otomobille sokağa çıktı, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Yasağa uymayıp otomobille sokağa çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekiplerince durdurulurken, üzerinde 50 gram eroin ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekiplerince durdurulurken, üzerinde 50 gram eroin ele geçirildi. Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yaparken, otomobil sürücüsünü durdurdu. Yasaktan muaf olmadığı belirlenen kişinin üzerinde yapılan aramada, 50 gram eroin bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, ismi açıklanmayan kişi, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişiye, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150 liralık para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi

Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi

İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi

Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor

Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti

Fransa'da sokaklar karıştı

SULTANGAZİ'DE BALKONDAN KONSER VEREN GENCE POLİS SİRENLE EŞLİK ETTİ

Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti

Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi

Konyaaltı Sahili'nde atlı devriye

Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı

ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü

İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak