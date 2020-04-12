Yasağa uymayıp sokağa çıktılar...Ceza kesmek isteyen polise saldırdılar - Son Dakika

Yasağa uymayıp sokağa çıktılar...Ceza kesmek isteyen polise saldırdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza kesmek isteyen polise mukavemette bulundu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa çıkma yasağının son gününde, polis ekipleri yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza kesmek istedi. Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde yaşanan olayda ceza kesilmesine karşı çıkan şahıslar polise mukavemette bulundu. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler, her iki şahsı da gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.