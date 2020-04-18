Yasağı delip denize girdiler - Son Dakika

MUĞLA'da, sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki genç, sıcak havada denize girdi.

Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkmanın yasak olmasına aldırmayan 2 genç, denize girip serinledi. Gençler, havanın güzel olduğunu, kimseye zararları olmadığını öne sürdü. Gençler, sonrasında sahilden ayrıldı.

POLİSLERDEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Bu arada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yapan polis ekipleri, yanlarında getirdikleri mamaları kedi ve köpeklere verdi. İnsanların dışarı çıkamaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besleyen ekipler, sahilde bulunan kuşlara da yem attı. Cadde ve sokakların bomboş kaldığı turizm kenti, en sessiz ve sakin günlerini yaşadı.