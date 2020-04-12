Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi - Son Dakika

Yasağı delip sokağa çıktı, ceza kesilince 'mağdurum' dedi

DENİZLİ - Denizli'de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan iki şahıs polis tarafından yakalanıp 3 bin 150'şer TL ceza kesilince kendilerini 'mağdurum' diye savundu.

Denizli'de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K., ve A.F.K., isimli gençler 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda polis ekiplerine yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin 'neden dışarıya çıktınız' sorsuna gençlerin cevabı ise 'aparttan eve gidiyoruz' oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer TL ceza kestik.

Kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirinin 'neden dışarıya çıktınız' sorusunu ise A.F.K. "Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum söylemediler ben 15 gün diye biliyordum mağdurum" diyerek yanıtladı.