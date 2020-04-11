Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

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Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti
7 saat önce
Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın ettiŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçe halkı market, manav, fırınlara akın etti.
Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçe halkı market, manav, fırınlara akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasağı duyanlar araçlarına binerek alışveriş yapmak için yola koyuldu. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayarak fırın ve marketlerde oluşan sıralara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:03 Kaynak: DHA
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