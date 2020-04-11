Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

Yasağı duyan ilçe halkı manav, market ve fırınlara akın etti

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından ilçe halkı market, manav, fırınlara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yasağı duyanlar araçlarına binerek alışveriş yapmak için yola koyuldu. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayarak fırın ve marketlerde oluşan sıralara geçti.