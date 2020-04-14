Yasağı hiçe sayıp parkta alkol aldı, polise verdiği tepki hayrete düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasağı hiçe sayıp parkta alkol aldı, polise verdiği tepki hayrete düşürdü - Son Dakika

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol aldı, polise verdiği tepki hayrete düşürdü

6 saat önce

Şişli'de parklarda devriye gezen polis, yasağa rağmen oturan ve alkol tüketen biri kadın iki kişi hakkında işlem yaptı.

Yasağı hiçe sayıp parkta alkol aldı, polise verdiği tepki hayrete düşürdü, System.String[]

Şişli'de parklarda devriye gezen polis, yasağa rağmen oturan ve alkol tüketen biri kadın iki kişi hakkında işlem yaptı. Yasağı çiğneyen erkek; "Bu yaptığınız çok anlamsız, karakola gitmeye gerek yok" diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yurt genelinde parklar, sahil bantları ve ormanlık alanlarda bulunmak yasaklanmış, yasağı ihlal edenlere işlem yapılacağı duyurulmuştu. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emniyet güçleri yurt genelinde denetlemelerini sıklaştırarak, yasağı ihlal edenlerin tespiti için gece gündüz demeden çalışmaya başladı.

"Yaptığımız çok anlamsız, karakola gitmeye gerek yok"

Bu kapsamda dün Şişli'de denetleme yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, biri kadın iki kişinin parkta bir bankta oturup alkol aldığını belirledi. Bunun üzerine ikilinin yanına giden polis, kendilerine gerekli kanun uyarınca işlem uygulanacağını söyleyerek, ekip aracına binmelerini istedi. Parkta alkol alan erkek bunun üzerine "Şu anda bu yaptığımız çok anlamsız, karakola gitmeye de gerek yok. Yaptığınız anlamsız" diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

6 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri hiçe sayarak parkta alkol alan biri kadın iki kişi ekip aracına bindirilerek işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Bu kişilere Hıfzıssıhha Kanununun 82. maddesi gereğince 3 bin 150'şer TL, toplamda 6 bin 300 TL para cezası kesildi. Öte yandan, parka giderek yasağı çiğneyen ikilinin polisi görünce oturdukları bankta bıraktıkları çok sayıda alkol kutusu da dikkat çekti.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

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