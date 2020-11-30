Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Bu kapsamda kentte tedbirlere uymayan 39 kişiye 118 bin 350 lira para cezası yazıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 kişiye para cezası - Son Dakika