Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem - Son Dakika
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Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayan toplam 390 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Yasağı ihlal eden 65 yaş ve üzeri 390 kişiye işlem, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayan toplam 390 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu. DHA'nın aldığı bilgilere göre, 21 Mart Cumartesi saat 00.00'dan sonra geçerli olmak üzere ilan edilen yasağı ihlal eden Türkiye genelinde 390 kişi hakkında polis ve jandarma ekipleri tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası olarak 3 bin 150 lira, kontrolde ikametlerinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınıyor. Ayrıca TCK'nın 195. maddesi uyarınca 2 aydan bir yıla kadar hapis talebiyle adli işlem yapılabiliyor.


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:19 Kaynak: DHA

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