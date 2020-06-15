Yasağı ihlal edip nişan yapan iki aile ve 20 davetliye ceza uygulandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yasak olmasına rağmen nişan merasimi yapan iki aileye ve 20 davetliye idari para cezası uygulandı.

Bolvadin'e bağlı Hamidiye köyünde yasak olmasına rağmen nişan merasimi yapıldığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda nişanı düzenleyen iki aile ve nişana katılan 20 davetliye idari para cezası uygulandı. Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, vatandaşları koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uyulması konusunda uyardı. Yasağa rağmen yapılan nişan merasimi konusunda da açıklamalarda bulunan Öztürk, şu ifadelere yer verdi: "İlçemizde koronavirüsle mücadelemizi tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle yürütüyoruz. Özellikle aldığımız kararlara uyulması noktasında vatandaşlarımızın desteği başarımızdaki en büyük faktördür. Aksi takdirde kurallara uymayan vatandaşlarımıza yaptırım uygulayacağımızı ilan etmiştik. Bu çerçevede ilçemiz Hamidiye köyünde yapılması yasak olan nişan merasimini yaptıkları ve yasaklara uymadıkları tespit edilen iki aileye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranışta bulunmaktan dolayı idari para cezası uygulanmıştır. Olaya ek olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu emre aykırı davranışta bulunan, nişana katıldıkları tespit edilen kişilere de idari para cezası uygulanmıştır. Özellikle muhtarlarımızın bu süreçte duyarlı olmaları, vatandaşlarımızın bu tür toplu etkinliklerine izin vermemeleri, kolluk kuvvetlerimizle işbirliği içerisinde olmaları koronavirüsle mücadelemizde başarımızı daha da artıracaktır."