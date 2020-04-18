Yasağı ihlal edip sokağa çıkan, otomobille polisten kaçan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

ANTALYA'da, yasağa uymayıp sokağa çıkan, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, içinde bulundukları otomobille kaçan sürücü B.F. (23) ile yanındaki arkadaşı H.K., kovalamacayla yakalandı. Otomobilin plakasını Türk bayrağı ile gizleyen 2 kişiye yaklaşık 15 bin lira cezai işlem uygulandı.

?Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, rutin kontroller sırasında B.F.'nin kullandığı 07 YTK 89 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Önce ara sokaklara giren, ardından da ana arterlere çıkan sürücü, yaklaşık 45 dakika sonra aracı bir apartmanın otoparkına bırakarak yanındaki arkadaşı H.K., bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Gelen takviye ekiplerin de desteğiyle B.F ile H.K yakalandı.Yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ikazına uymayan iki arkadaşa 'kent trafiğini tehlikeye sokmak' ve 'yasağa rağmen sokağa çıkmak' suçlamasıyla yaklaşık 15 bin lira ceza kesildi. İkilinin plakayı gizlemek için otomobilin arkasına Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı.