Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş - Son Dakika

Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş

6 saat önce

ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş, System.String[]

ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın 2'nci gününde, Ankara'da sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Kızılay meydanı sessizliğe bürünürken, sadece görevli polislerin olduğu görüldü. Kentin ana yollarında ise, çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri de araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, bugün saat 24.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:00 Kaynak: DHA

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