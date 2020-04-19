Yasağın 2'nci gününde Ankara'da, sokak ve caddeler bomboş (2) - Son Dakika

BEKÇİLER, GÜVERCİN BESLEDİ

Ankara'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda, polis ile bekçilerin önlemleri sürüyor. Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu kentteki Kızılay Meydanı'nda sadece polis, bekçi ve gazetecilerin olduğu görüldü. Bekçiler, Güvenpark'ta güvercinleri elleriyle besledi. Çankaya Belediyesi ekipleri de sokak hayvanları için yem bıraktı. Belediye görevlisi Hasan Serdar, "İnsanların evlerinde oldukları bugünlerde sokakta yaşayan canlıların aç kalmamaları için çabalıyoruz. Biz bildiğimiz bölgelere bırakıyoruz, ayrıca hayvan severler de besleme için mail atarsa oralara da gidiyoruz. Köpekler bizim arabalarımızı tanıyor ve gördüklerinde koşarak yanımıza geliyorlar" dedi.