Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolu'nun boş hali drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

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Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolu'nun boş hali drone ile havadan görüntülendi
40 dakika önce
Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolu'nun boş hali drone ile havadan görüntülendi Yoğunluğu ile bilinen metrobüste boş hali görüntülerde yer aldı İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş kalan E-5 Avcılar, bağlantı yolları ve metrobüs yollarındaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
Yasağın 2'nci gününde E-5 karayolu'nun boş hali drone ile havadan görüntülendi
Yoğunluğu ile bilinen metrobüste boş hali görüntülerde yer aldı
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş kalan E-5 Avcılar, bağlantı yolları ve metrobüs yollarındaki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul dahil 31 kentte belirli koşulları dışında sokağa çıkma yasağı alınmıştı. Alınan kararın 2'nci gününde de yollar bomboş kaldı. E-5 karayolu Avcılar mevkisi, bağlantı yollarının sakin halleri drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan yoğunluğuyla bilinen Metrobüs yollarındaki sakinlikte yine drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 08:27 Kaynak: İHA
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