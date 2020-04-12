Yasağın 2'nci gününde Sakarya sokakları havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Sakarya'da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi. Yasağa uymayarak sokağa çıkan 375 vatandaşa ise polis ve jandarma ekiplerince 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.



Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerde 31 şehirde 10 Nisan 24.00'dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde ise Sakarya'nın en işlek yerlerinden olan cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bırakırken, şehir merkezi ve Serdivan ilçesi havadan da görüntülendi.



Yasağa uymayanlara 1 milyon 194 bin 75 TL ceza



Öte yandan, yasağın başladığı saatten itibaren polis ve jandarma ekipleri de yasağı ihlal ederek izni olmadan dışarıya çıkan vatandaşlara ceza yazdı. Polis ve jandarma ekiplerince bu saat itibari ile Sakarya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 375 vatandaşın her birine Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce 3 bin 186 TL para cezası kesilerek evlerine gönderildi. Yasağa uymayarak sokağa çıkan 375 vatandaşa toplamda ise 1 milyon 194 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA