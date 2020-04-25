Yasağın 3'üncü gününde de İzmir'de sessizlik sürdü - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de sessizlik hakim oldu. Kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, özel çalışma belgesi olmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İzmir'in sokakları ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri, kentin pek çok yerine kontrol noktaları oluşturdu. Tedbirleri sıkı tutan ekipler, vatandaşların dışarıya çıkmaması için önlemler aldı. Uygulama noktalarında nöbet tutan polisler, özel çalışma belgesi olmayan kişileri uyararak, evlerine dönmelerini söyledi. Kentin pek çok yerinde, belediye ekipleri yasak sürecinde boş kalan caddelere asfaltlama çalışmaları yaparak, kentteki yoğunluktan yarım kalan çalışmaları tamamladı.

MEYDANLAR SESSİZLEŞTİ

Kentin en kalabalık noktalarından olan Konak ve Gündoğdu meydanlarındaki kalabalık görüntü, yerini sessizliğe bıraktı. Kısa bir süre önce polis bariyerleriyle kapatılan ve vatandaşların girişinin engellendiği Karşıyaka Çarşısı'nda da tedbirler devam etti. Karşıyaka'nın simgesel taraftarı Mustafa Baykara'nın heykelindeki yüzüne maske takılması da çarşı girişinde dikkat çeken görüntülerden oldu.