Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı - Son Dakika

Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı

6 saat önce

Yasağın açıklandığı gece yok sattı.

Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı

Yasak günleri ekmekler elde kaldı

SAMSUN - Samsun'da bir fırıncı sokağa çıkma yasağının açıklandığı gece eşofmanla gittiği fırında yok sattı, kendisine bile ekmek alamadı, yasak günleri ise ekmekler elinde kalınca aracını yıkamakla zaman geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirde sokağa çıkma yasağının duyurulması üzerine vatandaşlar erzak almak için market, manav, pazar yerleri ve fırınlara akın etti. İstiklal Caddesi'nde dükkanı olan fırıncı Cengizhan Piyade de sokağa çıkma yasağının ardından ekmek almak için fırına koştu. Dükkana birkaç dakika için eşofmanıyla inen Piyade, dükkanın ışığını gören vatandaşların akın etmesi nedeniyle kendine de ekmek alamadı.


Ekmek kalmayınca pasta aldılar

Fırındaki ekmekler bitince vatandaşlar evlerine kuru pasta alıp götürdüler. Gece yaşanan bu yoğunluğun ardından sokağa çıkma yasağı günleri hakimdi. Yasak kararının duyulması sonrasında apar topar alışverişlerini yapan vatandaşlar daha sonra ekmeğe ilgi göstermedi. Dolu kalan raflarda ekmekler alıcısını bekledi. Yoğunluktan kendine bile ekmek alamayan Piyade, sakinlikten dükkanın önünde aracını yıkadı.

Ekmek satışlarında yanlış anlaşılan bir durum olduğunu söyleyen Cengizhan Piyade, "Kendim ekmek almak için geldim. Bir anda yoğunluk vardı. Kendime bile ekmek kalmadı. Saat 00.00'a doğru kapatmamı söylediler. Dükkanı kapattım. Ekmek satışı olur diye yoğun bir hazırlık yaptık. Ekmek elimizde kaldı. O gece ekmek bitince kuru pastayı talep etmeye başladı insanlar. Kuru pastayı da verdik. Bugün de siparişlerimizi ona göre ayarladık. Tezgahımızı boş bırakmamaya çalıştık. Ama gördüğünüz gibi ürün elde kaldı. Boş kalınca ben de arabamı yıkamaya başladım" dedi.

Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı

İçişleri Bakanlığı, Samsun, Piyade, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:59 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı DHA YURT BÜLTENİ - 14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı         
15:51
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak         
14:55
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil         
14:54
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi         
14:47
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansında yavru aslan ve piton yılanı çıktı         
14:44
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı         
14:31
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 19:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasağın açıklandığı gece yok sattı...Yasak günlerinde ekmekler elde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]