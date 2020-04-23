YASAĞIN ARDINDAN BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

YASAĞIN ARDINDAN BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma yasağı ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydan güvercinlere ve köpeklere kaldı. Üsküdar meydan havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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