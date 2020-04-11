Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Zonguldak Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Zonguldak
Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:56 Kaynak: AA
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