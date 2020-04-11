Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Mersin sahilinden görüntü Adnan Menderes Bulvarı ve kıyı şeridinden detaylar MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla Adnan Menderes Bulvarı ile sahil şeridi boş kaldı.
Mersin sahilinden görüntü
Adnan Menderes Bulvarı ve kıyı şeridinden detaylar MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla Adnan Menderes Bulvarı ile sahil şeridi boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:04 Kaynak: AA
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