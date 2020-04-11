Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
-Yasağın ardından görüntülenen boş caddeler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
-Yasağın ardından görüntülenen boş caddeler ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:27 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi