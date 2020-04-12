Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Boş cadde ve sokaklardan görüntü Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor.
Boş cadde ve sokaklardan görüntü
Ekmek dağıtan fırıncılardan görüntü
MERSİN - Mersin'de de yasağın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürüyor. Eczane ve fırınların açık olduğu şehirde fırın çalışanları mahallelere arabayla servis yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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