Yasağın ardından Kilis'te sosyal mesafe denetimi yapıldı - Son Dakika

Yasağın ardından Kilis'te sosyal mesafe denetimi yapıldı

KİLİS - Kilis'te, coğrafik yapısı gereği doğal karantina uygulanan kentte polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Hatay ile Gaziantep Büyükşehirlere ve Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantina da bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalar ile "Sosyal Mesafe Kurallarına " uymayan vatandaşlar üzerinde uygulama yapıyor. Araçlarda sürücü yanında bulunan kişileri, arka kodluğa geçmesi konusunda uyaran polis ekipleri, sokaklarda yürüyen vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor.