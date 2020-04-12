Yasağın ardından sokaklar boşaldı - Son Dakika

Yasağın ardından sokaklar boşaldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak ve caddeler boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kent genelinde uygulama yaparak insanları evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirdi.
Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:57 Kaynak: AA
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