Yasağın ardından vatandaşlar bankalara koştu - Son Dakika

Banka önlerinde uzunca kuyruk oluşturan vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için polis ile mahalle bekçileri seferber oldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokağa çıkan vatandaşlar bankalara akın etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım