Yasağın başlamasıyla Antalyalılar evlerine çekildi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'da vatandaşlar evlerine çekildi.

İçişleri Bakanlığınca alınan karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Antalya'da vatandaşlar evlerine çekildi. Saatlerin 24.00'ü göstermesiyle kavşaklarda polis ekipleri görev almaya başladı. Yoldan geçen araçları ve vatandaşları durduran ekipler, dışarıda olan kişilere evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu. Muratpaşa ilçesi Antalyaspor Kavşağı'nda görev yapan ekipler, bisikletle evine giden bir kişiyi durdurarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattı. Gece saatlerinde dahi insanların olduğu Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü.