Son Dakika › Güncel › Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı - Son Dakika
Yasağın ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı
6 saat önce
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat Caddesi boş kaldı.
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Bağdat
Caddesi boş kaldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İstanbul'da yasağın ikinci gününde, normal zamanda hafta sonu kalabalık olan Bağdat Caddesi ve ona bağlanan sokakları boş kaldı. Bağdat Caddesi'nde birkaç vatandaş ve araç görülürken, bazı yerlerde de polis ekipleri araçları durdurarak denetim yaptı. Caddede kopeğiyle apartman önünde görülen bir kadın, "Ben kapımdayım şu anda, tuvaletini yaptırıyorum" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Amerikalı hemşire gözyaşlarıyla anlattı Her yerde ceset var CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur