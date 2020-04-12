Yasağın ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone - Son Dakika

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Yasağın ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone
6 saat önce
Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Cadde, meydan ve sahildeki sessizliğin drone ile havadan görüntülenmesi SAMSUN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:23 Kaynak: AA
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