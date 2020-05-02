YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KADIKÖY'DE SAKİNLİK - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta üç gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerini yaşıyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi, sokakları ve otobüs durakları sessizliğe büründü. Ayrıca polis ekiplerinin dışarıya çıkan vatandaşlardan kurum ve kimlik kartı sormak için uygulama noktaları oluşturduğu görüldü.

- İstanbul