Son Dakika › Güncel › YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KADIKÖY SOKAKLARI BOŞ KALDI - Son Dakika
YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE KADIKÖY SOKAKLARI BOŞ KALDI
17 dakika önce
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde vatandaşlar büyük oranda yasağa uydu, Kadıköy Meydanı ve sokakları boş kaldı. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Kadıköy en sakin günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Medanı, sahil şeridi ve sokakları sessizliğe büründü. Ayrıca birçok yerde önlem alan polis ekiplerinin uygulama noktaları oluşturarak vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istediği görüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:25 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı