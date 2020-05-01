YASAĞIN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

YASAĞIN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI
19 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK-İSTANBUL-DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 08:36 Kaynak: DHA
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