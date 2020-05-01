YASAĞIN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevkiinde de yollardaki sakinlik dikkat çekti.