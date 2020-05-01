Yasağın ilk günü yollar boş kaldı - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat SOLAK-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.