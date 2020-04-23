Son Dakika › Güncel › YASAĞIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMNMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
YASAĞIN İLK GÜNÜNDE 15 TEMNMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:55 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu