YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

YASAĞIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI
6 saat önce
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.
İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:24 Kaynak: DHA
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