Yasağın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu 24 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul'da yasak nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.00'da yoğunluk yüzde 4'lere kadar düştü.