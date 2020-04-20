Yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yediler - Son Dakika

Yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yediler
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Kahramanmaraş'ta iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına yarım saat kala dışarı çıktıkları için cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş'ta iki gence, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına yarım saat kala dışarı çıktıkları için cezai işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle sona erdi. Kent genelinde denetimler yapan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına yarım saat kala iki genci sokakta gezerken gördü. Kimlik kontrolü yapılan N.E. ve M.K.A.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 392'şer lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:24 Kaynak: İHA
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