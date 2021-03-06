Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı - Son Dakika

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Büyük umutlarla ekilmişti, hepsi ellerinde kaldı! Teşvik eden şirket, köylüyü mağdur etti

Yasağın kalktığı Adana'da piknik alanları doldu taştı

Adana'da korona caddesinde kurallara uymayanlar dikkat çekti

ADANA - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı Adana'da vatandaşlar mangal yapmak için piknik alanlarını doldurdu. Mirzaçelebi Mahallesi'nde ise kurallara uymayan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk korkuttu.

Kontrollü normalleşmeyle birlikte orta riskli iller arasında bulunan Adana'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 3 ay sonra kalktı. Kebabıyla meşhur kentte ise vatandaşlar yasağın kalkmasını fırsat bilip Seyhan Baraj Gölü çevresindeki Adnan Menderes Bulvarı'na akın etti.

Göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, yanlarına getirdikleri sandalye ve masalarda oturarak açık havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise mangal yaktı.

Göl kenarına gelen vatandaşların araç yoğunluğu ise otoparkı andıran görüntüler oluşturdu. Öte yandan kentin Seyhan İlçesi'ne bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde ise kurallara uymayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri de mahallede Türkçe ve Arapça 'Maske, mesafe ve hijyen' anonsu yaptı.

Bir vatandaş ise bu sırada, "Görüyorsunuz kimsede maske yok" diye konuştu.