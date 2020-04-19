Yasağın son gününde İzmir'de sessizlik - Son Dakika
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Yasağın son gününde İzmir'de sessizlik

7 saat önce

İZMİR'de, sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yasağın son gününde İzmir'de sessizlik, System.String[]

İZMİR'de, sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden, görevli olduğu için yasaktan muaf olanlar dışında kimsenin geçmediği gözlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 31 kent için sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın ikinci ve son günü hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü İzmir'de, dün olduğu gibi meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar boş kaldı.  İzmir polisi ise denetimlerini havadan ve karadan aralıksız sürdürdü. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücülerin izinleri denetlendi, havadan ise drone ile yasağa rağmen sokağa çıkanların tespitine çalışıldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden, görevli olduğu için yasaktan muaf olanlar dışında kimsenin geçmediği gözlendi.

GÜVERCİNLERİ, GÖREVLİLER BESLEDİ

'İzmir'in kalbi' olarak bilinen Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalınca sembol haline gelen güvercinlere, belediye görevlileri tarafından yem verildi. Görevlilerden Hüseyin Özcan, "Bugün İzmir'de Konak Meydanı, Karşıyaka Çarşısı ve Bornova gibi noktalardaki güvercinleri beslemek için yola çıktık. Normal zamanlarda bu hayvanlar vatandaşlar tarafından besleniyor ama şu an kimsenin dışarı çıkması mümkün değil. O nedenle aç kalma riskleri var. Onların da canı var ve bizler de onlar için sokaktayız. Ben hayatımda İzmir'i hiç böyle görmemiştim. Umarım ülkece bu salgını bir an önce atlatır ve eski günlerimize döneriz" dedi.

BALKONUNDAN BOMBOŞ KORDONU İZLEDİ

İzmir Kordonu'nda da sessizlik hakim olurken, evinin balkonundan bakan İsmail Ulucay, "İzmir'i ilk kez böyle görüyorum. Bu manzaraya bakınca biraz duygusallaşıyoruz ama aynı zamanda insanı dinlendiriyor. Köpeğimle birlikte evdeyiz ve balkondan bomboş kalan İzmir'i seyrediyoruz" diye konuştu.

İzmir Alsancak'ta bulunan fırının çalışanlarından İsmail Özen ise "Hafta içinden başlayarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmaması için açığız ancak çok fazla alışverişin olduğunu söyleyemem. Vatandaşlarımız artık temkinli ve fırın alışverişini hafta sonuna bırakmıyor" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:51 Kaynak: DHA

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