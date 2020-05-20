YASAĞIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKIN ETTİLER - Son Dakika

YASAĞIN SONA ERMESİYLE BİRLİKTE İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKIN ETTİLER
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın ettiKoronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın bitmesiyle birlikte vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne akın etti. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar maske takarken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı caddede çok sayıda vatandaş, aileleri ve arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe çıkan bir grup genç caddede şarkı söylerken bazı vatandaşlar ise köpeklerini gezdirdi. Gezmeye çıkan bir genç, "Çok sıkılıyoruz evde. Yasak bitti hava almaya çıktık" dedi. Hava almak için İstiklal Caddesi'ne geldiğini belirten bir kişi, "Yasak bir yandan güzel, atlatabilsek güzel olacak ama nereye kadar böyle olacak" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:05 Kaynak: DHA
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