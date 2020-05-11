Yasağın sona ermesiyle sokaklar hareketlendi, trafik başladı - Son Dakika

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Yasağın sona ermesiyle sokaklar hareketlendi, trafik başladı
18 dakika önce
Yasağın sona ermesiyle sokaklar hareketlendi, trafik başladı Bursa'da iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.
Yasağın sona ermesiyle sokaklar hareketlendi, trafik başladı
BURSA - Bursa'da iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 23 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. Bazı vatandaşlarda maaşlarını çekmek için kendilerini dışarı atarken, diğer vatandaşlar da büfe ve marketlerden alışveriş yaptı. Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, trafik yoğunluğu yüzde 30'e kadar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:32 Kaynak: İHA
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