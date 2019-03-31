Yasak 19.15'te Kalkıyor
2 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibariyle kaldıracak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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