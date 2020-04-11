Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

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Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü
6 saat önce
Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü.
Yasak açıklaması sonrası Beylükdüzü'nde vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:07 Kaynak: İHA
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