Son Dakika Haberleri: 'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis
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'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de, eski eşi S.K. ile yasak aşk yaşayarak, boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan'ı (44) bıçakla yaraladığı, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı da (16) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Ulu (50), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Yasak aşk' cinayeti sanığına 27 yıl hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, eski eşi S.K. ile yasak aşk yaşayarak, boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan'ı (44) bıçakla yaraladığı, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı da (16) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin Ulu (50), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Ağustos'ta, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde meydana geldi. Terzi Hüseyin Ulu, iddiaya göre, 22 yıllık eşi S.K. ile yasak aşk yaşayarak, geçen yıl boşanmalarına neden olduğunu ileri sürdüğü Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan ile yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Hüseyin Ulu, Kemal Aslan ve Ahmet Emin Aslan'ı bıçaklayarak, yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Emin Aslan, yaşamını yitirdi, babası Kemal Aslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Ulu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulu hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Ulu ile Ahmet Emin Aslan'ın şikayetçi annesi D.A. hazır bulundu. Son sözü sorulan Ulu, "Pişmanım, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Ulu'yu, Ahmet Emin Aslan'ı 'kastın aşılmasıyla öldürme' suçundan 15, Kemal Aslan'ı 'bıçakla yaralama' ile 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kemal Aslan, Hüseyin Ulu, Emin Aslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
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