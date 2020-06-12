Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi Bağcılar'da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi.

Yasak aşk cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi İSTANBUL - Bağcılar'da bir parkta eşinin sevgilisi olduğu belirtilen çocukluk arkadaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi. Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi'nde dün bir parkta 3 çocuk sahibi Mustafa E., boşanma aşamasındaki eşi S.E.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Tolga Varlıoğlusilahla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa E. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Mustafa E. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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