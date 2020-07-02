Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları - Son Dakika

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk nedeniyle iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın o sırada dükkanda olduğu için kurtulan oğlu, cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk nedeniyle iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın o sırada dükkanda olduğu için kurtulan oğlu, cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu.

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Geçen Salı günü Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta 30 Haziran günü meydana gelen olayda, iddiaya göre dönercilik ve marketçilik yapan Fatih Cengiz (44) saat 17.00 sularında evine geldikten sonra eskiden kiracısı olan ve iş yerine gelen H.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından evine gelen Cengiz, eşi ve çocukları ile yasak aşk yaşadığı H.Ç yüzünden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren Cengiz, kızı Kader Cengiz (22), Hüsne Cengiz'i (19) ve eşi Zahide Cengiz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Kızları Kader Cengiz ve Hüsne Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi önce Kozan Devlet Hastanesi'ne buradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Evde bulunan oğlu Emre Cengiz (22) kaçarken, kız kardeşi Nesrin Cengiz (14) ise komşularına sığındı. Babanın hayatını kaybetmesi üzerine küçük kız, sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye gitti.


Pandemi döneminde atandı


Bu arada, askerden yeni gelen ve kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile babası tarafından öldürülen Kader Cengiz'in ikiz olduğu öğrenildi. Ayrıca Kader Cengiz'in hemşirelik yüksek okulunu bitirdiği ve pandemi sürecinde atanması yapılarak Kozan Devlet Hastanesinde görev aldığı belirlendi.


İkizini alırken gözyaşlarına boğuldu


Cenazeler ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yeni tip korona virüs nedeniyle cenazelere otopsi öncesi virüs testi yapıldı. Testin negatif çıkması sonucu cenazelerin otopsisi tamamlandı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.


Emre Cengiz; ikizi, diğer kardeşi ve babasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu. Emre Cengiz yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenazeyi alan aile toprağa vermek üzere Kozan'a götürdü.


Bu arada, Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören annenin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları - Son Dakika
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