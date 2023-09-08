Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı - Son Dakika

Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı

Son Güncelleme: 08.09.2023 18:58

Gaziantep'te bir şahıs, aralarında husumet bulunan temizlik görevlisini hastanede çalıştığı sırada bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası çekilmiş cep telefonu görüntüleri izleyenleri şoke ederken, tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının adliyedeki ifadesinde ''Son zamanlarda eşimin beni aldattığını düşündüm. Hastaneye gittiğimde onları gördüm. O sırada şahsın 'adam olsaydın karına sahip çıksaydın' dediğini duydum. Sonrasında ise kendimi kaybettim'' dediği öğrenildi.

Gaziantep'te 40 yaşındaki Ömer F., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Yıldız'ı çalıştığı sırada bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklı saldırı anı görüntüleri herkesin kanını dondururken, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer F.'nin ilk ifadesinde "Son zamanlarda eşimin beni aldattığını düşündüm. Hastaneye gittiğimde onları gördüm. O sırada şahsın 'adam olsaydın karına sahip çıksaydın' dediğini duydum. Sonrasında ise kendimi kaybettim" dediği ortaya çıktı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer F. (40), aralarında husumet bulunan temizlik görevlisi Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası çekilmiş cep telefonu görüntüleri ise izleyenleri şok etti.

TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Ömer F., emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Ömer F., adliyedeki ifadesinde ise, "Eşimle 22 yıllık evliyiz. Son zamanlarda eşimin beni aldattığını düşündüm. Bu nedenle telefonuna ses kayıt programı yükledim. Sonrasında kendisinden boşanmak istediğimi söyledim. Olaydan önceki günün akşamı babasının evine bıraktım. Sabahında ise hastaneye gittiğimde onları gördüm. Konuşmak için yanlarına gittim. O sırada Mustafa Yıldız'ın 'adam olsaydın karına sahip çıksaydın' dediğini duydum. Sonrasında ise kendimi kaybettim.

"ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTEMEK İÇİN GİTMİŞTİM"

Yanımda bir bıçak vardı ve o bıçakla saldırdım. Ben o gün hastaneye çocukların velayetini istemek için gitmiştim ama bu olay yaşandı. Olaydan sonra kendime geldiğimde ellerimin kelepçelendiğini fark ettim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ömer F.'nin ağır yaraladığı Mustafa Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak aşk iddiası! Hastaneyi basıp eşiyle birlikte çalışan temizlik görevlisini defalarca bıçakladı - Son Dakika
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