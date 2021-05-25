Yasak aşk iddiasıyla çıkan kavgada ölen Çağrı, toprağa verildi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da karısıyla yasak aşk yaşadığını iddia eden İsmet D. (25) ile yaşanan tartışma sırasında tüfekle vurularak yaşamını yitiren Çağrı Kandemir toprağa verildi. Arbede sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören İsmet D. ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İsmet D., iddiaya göre dün akşam, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir ile beldedeki bağ evi yolunda karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D. aracından aldığı av tüfeğini alarak Kandemir'e doğrulttu. Bu sırada ikili arasında yaşanan arbede sırasında av tüfeğinin ateş alması sonucu Çağrı Kandemir göğsünden, İsmet D. ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir'i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek tedaviye alındı.TOPRAĞA VERİLDİÇağrı Kandemir'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sülümenli beldesine getirilen Kandemir'in cenazesi, burada bulunan aile kabristanlığında defnedildi.KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Olay sırasında yaralanan ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tedaviye alınan İsmet D. ise, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi. İsmet D.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.