Son Dakika Haberleri: Yasak Aşk'ın Yıldızı Hayatını Kaybetti! Son İsteğini Babası Yapacak

Yasak Aşk'ın Yıldızı Hayatını Kaybetti! Son İsteğini Babası Yapacak

3 saat önce

ALMAN oyuncu Dinah Schilffarth, ilk kez 20 yıl önce kansere yakalanmıştı.

Yasak Aşk'ın Yıldızı Hayatını Kaybetti! Son İsteğini Babası Yapacak, System.String[]
ALMAN oyuncu Dinah Schilffarth, ilk kez 20 yıl önce kansere yakalanmıştı. Uzun süren tedaviden sonra iyileşen iki çocuk annesi oyuncu, kariyerini de sürdürdü. Ancak daha sonra oyunculuktan koptu. Geçen tekrar ortaya çıkan hastalığı bu kez akciğerini tamamen sardı ve oyuncuyu genç yaşta hayattan kopardı.

HEPİMİZ ŞOK OLDUK

Son yıllarını eşi ve şimdilerde 18 yaşlarında olan ikiz oğullarıyla geçiren oyuncu, Rügen'e yerleşip sakin bir yaşam sürdürdü. Sanatçının ölüm haberini alan babası Walter Schilffarth "Hepimiz şok olduk. Tekrar iyileşir diye umut ettik. Ama olmadı. Rügen'de onun için ağaç dikeceğiz. Son isteği buydu" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:17 

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