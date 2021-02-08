Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü - Son Dakika

Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü

08.02.2021 22:07
Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü, System.String[]

30 yaşındaki Rus dansçı Natalia Pronina, 23 Aralık'ta maskeli bir adam tarafından evine girmeye çalıştığı sırada silahla vurularak öldürüldü. Polis cinayetin, Pronina'nın yasak aşk yaşadığı milletvekilinin karısının veya diğer sevgilisinin tuttuğu kiralık katil tarafından işlendiği üzerinde duruyor.

Gece kulüplerinde dansçılık ve aynı zamanda öğretmenlik yapan Natalia Pronina, kukuletalı ve maskeli bir kişi tarafından 23 Aralık'ta evine girmeye çalıştığı sırada vurularak öldürüldü. Cinayetin sır perdesini aralamaya başlayan polis, 30 yaşındaki kadının iş insanı olan zengin bir politikacı ile aşk yaşadığı ve yasak aşkı vekilin karısının öğrendiği bilgisine ulaştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Uluslararası birçok dans festivalinden ödüllü genç kadının, öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Pronina'nın, evinin kapısını açmaya çalışırken arkadan beliren bir adam tarafından kısa mesafeden silahla ateş edilerek vurulduğu görüldü. Polisin hazırladığı raporda katilin, silahı atmadan önce dikkatleri uzaklaştırmak için el bombası attığı kaydedildi.

Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü

"HAYRANLARINDAN BİRİ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

Rus dansçının yakın arkadaşı Valeria Anzhelika, "Düşmanı yoktu, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu korkunç olayın ardında onun hayranlarından biri olabilir ve cinayetin sebebi kıskançlık olabilir. Ciddi bir ilişkisi yoktu. Reddedilen hayranlardan birinin onu öldürmüş olması olasıdır." dedi. Yerel gazetelerde yayınlanan haberlerde ise Natalia ve kimliği açıklanmayan milletvekilinin yasak aşk yaşadığı ancak aşkın vekilin karısının öğrenmesiyle bittiği öne sürüldü. Ayrıca dansçının vekilin karısından tehdit aldığı ve Pronina'yı "Ayağını denk al, yoksa başına gelecekler var." diye tehdit ettiği iddia edildi. Polis, yasak aşkı öğrenen eşin, kiralık katil tuttuğu iddiası üzerinde duruyor.

VEKİLİN BAŞKA BİR SEVGİLİSİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan diğer raporda ise milletvekilinin metresi olan psikolog Elena Sosnovskaya'nın genç kadını öldürmesi için kiralık katil tuttuğu bilgisi yer aldı. İddiaya göre, Sosnovskaya ve Pronina işadamıyla ile aynı dönemde birlikteydiler ve Sosnovskaya'nın bir de beraber yaşadığı erkek arkadaşı vardı. Erkek arkadaşından dansçıyı öldürmesi için bir suikastçı tutmasını istediği öne sürülen psikolog, iddiaların ardından gözaltına alındı. Kendisiyle birlikte cinayete karıştığı düşünülen 4 kişi ile hakim karşısına çıktı.

Ödüllü salon dansçısının VIP şirket partilerinde, striptiz de dahil olmak üzere seçkin kulüplerde performans sergilemek için kendi ekibini kurduğu öğrenildi.

Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü
Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü
Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü

Aralık, Polis, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü - Son Dakika


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